Meepraten in Cassata: Wedloop tussen ijsbaanplannen blamage voor provincie Drenthe

ASSEN - De wedloop tussen de ijsbaanplannen van Assen en Hoogeveen is een blamage voor de provincie Drenthe.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.In de ijsbaankwestie speelt met name het provinciaal bestuur in de ogen van velen een kwalijke rol, met het uitlokken van een wedloop, zonder de plannen op de juiste waarde te schatten voor Drenthe.Vandaag maakte gedeputeerde Henk Jumelet bekend dat GS nog geen keuze hebben gemaakt tussen de ingediende ijsbaanplannen van Assen en Hoogeveen. Ze zijn nog steeds onvoldoende financieel onderbouwd.De vijf miljoen euro subsidie die bij de provincie klaarligt voor een kunstijsbaan in Drenthe, blijft daarom voorlopig in de knip. Maar wie nu als eerste zijn ijsbaanplan financieel rond heeft, gesteund door een raadsbesluit, wordt volgens GS als eerste behandeld. Kortom, wie het eerst komt wie het eerst maalt.De gemeente Hoogeveen heeft die handschoen meteen opgepakt, en besloot vanavond in een extra raadsvergadering voor tien miljoen garant te staan voor het Kleine-Bols IJsstadion, een plan van bijna 19 miljoen.De gemeente Assen is woedend over de gang van zaken. Ze vindt een wedloop, zoals die nu door de provincie in gang is gezet, een slechte zaak, omdat het de zorgvuldigheid in het besluitvormingsproces absoluut niet ten goede komt.Fractievoorzitter Martin Sagel van de PvdA beticht het college van GS van 'onbehoorlijk bestuur'. Assen weigert ook mee te doen met de wedloop, en gaat nu voor zijn eigen ijsbaanplan bij het TT Circuit, desnoods zonder de vijf miljoen euro subsidie.In Cassata morgen na 12 uur praat Margriet Benak over de omstreden ijsbaanwedloop in Drenthe. Te gast zijn gedeputeerde Henk Jumelet, wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen, voorzitter Johan Tillema van de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en de Asser fractievoorzitter Bob Bergsma.U kunt meepraten door te reageren op de stelling:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter @rtvdrenthe.