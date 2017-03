Belg rijdt 100 kilometer te hard bij Uffelte

De snelheidsmeter van de man tikte de 180 aan (foto: Pixabay.com)

UFFELTE - Een 35-jarige Belgische automobilist moest vanavond zijn rijbewijs inleveren na een forse snelheidsovertreding.

Hij werd op de N371 bij Uffelte aangehouden nadat zijn snelheid gemeten was door de videoauto van de politie. Hij reed 180 kilometer per uur.



Op die weg is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur.