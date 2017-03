Ernst hamstringblessure Zeefuik onduidelijk

Zeefuik viel in Leeuwarden uit met een hamstringblessure

VOETBAL - Naast de 1-0 nederlaag in Leeuwarden verloor FC Emmen tegen Cambuur ook haar centrumspits. Género Zeefuik viel in de 55e minuut uit met een op het eerste oog ernstige hamstringblessure. Na een lange felle sprint schoot het erin bij de aanvaller, die meteen wist dat het foute boel was. "Het is niet goed, maar hoe ernstig het is moet blijken uit de MRI-scan maandag."





Meer Cambuur - FC Emmen:

- Fout Tim Siekman leidt nederlaag FC Emmen in: 1-0

- de reactie van FC Emmen-trainer Dick Lukkien

- de liveblog van Cambuur - FC Emmen

FC Emmen-trainer Dick Lukkien baalde na afloop vanzelfsprekend hevig van het uitvallen van zijn spits. "Dit is echt kloten. We verliezen hier niet alleen de wedstrijd, maar ook Género. Hoe lang we hem kwijt zijn is moeilijk aan te geven, maar ik vermoed toch minimaal twee weken en in het ergste geval duurt het herstel acht weken." In dat laatste geval is het seizoen voorbij voor Zeefuik.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden