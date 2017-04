Stichting vraagt ruim 1 miljoen euro subsidie voor kerken

Subsidie aangevraagd voor kerken in Noord-Nederland

ASSEN - De Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland heeft voor 11 kerken in Drenthe subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De stichting wil voor in totaal 44 kerkelijke gebouwen in Noord-Nederland een bedrag van ruim 1 miljoen euro.



Onderhoud

Met het geld moet het onderhoud van rijksmonumentale gebouwen en kerkhoven worden uitgevoerd. Voorwaarde hiervoor is dat de eigenaren zelf ook een gelijk bedrag inleggen. Zonder subsidie zouden de meeste eigenaren niet in staat zijn om de gebouwen te onderhouden, stelt de stichting.



Naast de 11 kerkelijke gebouwen in Drenthe, is ook geld aangevraagd voor 14 kerken in Groningen en 19 kerken in Friesland.



Zes jaar

De subsidie wordt verstrekt voor een periode van zes jaar. Op 1 september maakt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bekend of alle aanvragen gehonoreerd zijn.