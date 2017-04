Assen woedend op gang van zaken rond ijsbaanplannen

Assen is woedend (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De gemeente Assen is niet te spreken over de procedure die door de provincie Drenthe is gekozen rondom de ijsbaanplannen. Op Facebook reageert burgemeester Marco Out met de woorden 'Ik vind het onbestaanbaar wat er gisteren is gebeurd'.





Hoogeveen staat garant

Wat Smit betreft is na een extra raadsvergadering in Hoogeveen gisteravond, waarin bekend werd gemaakt dat de raad garant staat voor 9,7 miljoen euro, wel duidelijk dat de ijsbaan in Hoogeveen gaat komen.



'Het beste voor Drenthe'

Burgemeester Marco Out legt zich daar niet zomaar bij neer. Hij laat op Facebook weten dat de plannen in Assen het verdienen om gerealiseerd te worden. 'Het beste voor Drenthe'.



