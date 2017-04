Hoogevener slaat en bedreigt medewerkster gemeente

De politie kon de gewelddadige man later aanhouden (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De politie heeft een 25-jarige Hoogevener aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een medewerkster van de gemeente Hoogeveen.

De man kwam gistermiddag naar het stadskantoor aan het Dekkerplein, om in gesprek te gaan met meerdere medewerkers. De sfeer van het gesprek werd op een gegeven moment dwingend en agressief, waarna de man werd verzocht het pand te verlaten.



In eerste instantie weigerde hij dit. De man begon te schelden en bedreigde een medewerkster. Uiteindelijk sloeg hij de vrouw ook in het gezicht, waarna hij het pand verliet.



De politie kon de man even later in de Hoofdstraat aanhouden.