Politie onderzoekt huis van slachtoffer Stieltjeskanaal

De auto in het Stieltjeskanaal, waar de politie gisteren een dode man vond (foto: Persbureau Meter)

KLAZIENAVEEN - De politie heeft gisteravond een woning doorzocht in Klazienaveen, waar vermoedelijk de dode man woonde die gisteren werd gevonden in een auto in het Stieltjeskanaal.





Identiteit

Het lichaam van de man wordt op dit moment onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het onderzoek naar de dood en de identiteit van de man is nog in volle gang.



Misdrijf

Vrijdagochtend vond een voorbijganger de auto met daarin de dode man. Eerst werd gedacht aan een ongeluk, maar al snel trok de politie de conclusie dat er sprake moest zijn van een



