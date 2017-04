Ron van den Hout nieuwe bisschop van het Noorden

ASSEN - Ron van den Hout is de nieuwe bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De Brabantse priester is de opvolger van Gerard de Korte, die vorig jaar overstapte naar het bisdom Den Bosch.

De nieuwe bisschop werd vanochtend gepresenteerd. Het bisdom Groningen-Leeuwarden is een van de zeven bisdommen van de Nederlandse katholieke kerk en omvat de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en de Noordoostpolder.De 53-jarige Van den Hout is sinds 2012 de tweede man van het bisdom Den Bosch en werkte daar het laatste jaar dus samen met zijn voorganger De Korte.De benoeming van Van den Hout ging niet zonder slag of stoot. Volgens het Nederlands Dagblad speelde kardinaal Eijk een belangrijke rol. Hij wilde het bisdom volledig opdoeken en kwam met een eigen kandidaat toen dat niet bleek te lukken. Vervolgens wees de bisschoppenconferentie de lijst met kandidaten af, waarna de nuntius, de vertegenwoordiger van de paus in Nederland, zelf met namen kwam.Uiteindelijk viel toen de keuze op Van den Hout. Hij begint op 3 juni als bisschop.