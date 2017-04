Marije Joling: misschien naar het gewest Friesland of een marathonploeg?

Marije Joling in betere tijden (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SCHAATSEN - "Zuur, heel zuur", dat zegt schaatsster Marije Joling uit Assen over het einde van Team Victorie. De schaatsploeg van teammanager Renate Groenewold besloot te stoppen met de ploeg na opnieuw een teleurstellend gesprek met een potentiële sponsor.

Het gevolg is dat de tien schaatsers op straat staan. En de Nederlands kampioene allround uit Assen is daar één van. "Ik moet op zoek naar een andere ploeg en die zoektocht loopt op dit moment niet heel erg makkelijk. Bij de grote ploegen is geen ruimte. Opties voor mij zijn bijvoorbeeld het gewest Friesland of een marathonploeg voor dames of heren. En daarna houdt het een beetje op. Maar of ik daar welkom ben weet ik niet", zegt Joling.



Alleen verder?

"Natuurlijk denk je er ook aan om het alleen te gaan doen. Het lijkt de makkelijkste manier. Je hoeft met niemand rekening te houden en je kunt schijt aan alles hebben. Maar je hebt ook een team nodig in de winter om sterker te worden. Ik kan het niet alleen en ik vind het ook heel leuk om in een groep te werken", vervolgt de Drentse sportvrouw van het jaar.



Olympisch seizoen

In december moet Joling zich zien te plaatsen voor de Olympische Spelen. Het zou haar debuut betekenen en het hoogtepunt moeten worden van haar carrière tot nu toe. "Het is een olympisch seizoen en dan ga je het liefst in dezelfde setting door. Maar topsport is hard en dat blijft het", besluit Joling.

Door: Karin Mulder