Gemeente Emmen mag verwarde personen niet opvangen in boerderij

EMMEN - De gemeente Emmen heeft ten onrechte de gemeenteboerderij aan de Nieuw Amsterdamsestraat aangewezen als locatie voor de opvang van verwarde personen.

Dat meldt Dagblad van het Noorden Volgens de krant komt een onafhankelijke commissie met dat oordeel na een hoorzitting, waar omwonenden de kans kregen hun klachten toe te lichten.De commissie oordeelt dat de gemeente slechts in beperkte mate de belangen van de omwonenden uit de wijken Delftlanden en Waanderveld in acht heeft genomen. Het standpunt van het college dat de belangen van de bewoners voldoende zijn gewaarborgd, kan de commissie niet volgen, schrijft het in het advies aan het college. Dat advies hoeft door het college overigens niet opgevolgd te worden.Ook tijdens de zitting bleek er nog veel onduidelijkheid te bestaan over die randvoorwaarden. De duur van de bewoning werd ter plekke door de gemeente teruggebracht van vijf naar drie jaar, maar omdat de huismeester hooguit twintig uur per week aanwezig is blijft de aard van de bewoning voor de bezwarencommissie onzeker. Ook is de commissie verbaasd dat de gemeente tijdens de hoorziting opeens op de proppen kwam met de bewering dat er eerder kansarme jongeren van werkvoorzieningsschap Emco in de boerderij hebben gewoond. Een bewijs daarvoor kon niet worden overlegd.In de boerderij aan de Nieuw Amsterdamsestraat wilde de gemeente Emmen zo’n vijf mensen onderbrengen die nu overlast veroorzaken in de wijk Angelslo.