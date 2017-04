1 april: doellijntechnologie bij voetbalclub in Wilhelminaoord

'Doellijntechnologie' in Wilhelminaoord (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

WILHELMINAOORD - In Wilhelminaoord is een pilot gestart met doellijntechnologie. Bij de jeugdwedstrijd tussen Old Forward en Wapserveen tegen SVN uit Nijeveen is de camera voor het eerst opgesteld.

"Het werkt heel eenvoudig", vertelt voorzitter van de club Jan Puper. Hij is ook de scheidsrechter tijdens de eerste wedstrijd met camera's. "De camera heeft een sensor en er staat een tweede official achter het doel. Bij een twijfelachtig doelpunt bekijken we de beelden terug."



Uitbreiding

Volgens Puper wordt de pilot in Wilhelminaoord en bij twee andere clubs gehouden. "Als het lukt wordt het in het amateurvoetbal in heel Noord-Nederland ingevoerd."



Ouders langs de lijn reageren wisselend op de maatregel. "Leuk dat we aan deze pilot mogen meedoen", vertelt een voetbalvader. Een andere vader ziet het juist niet zitten. "Is vast een flinke investering, wie moet dat betalen?" Een moeder die aan de lijn staat te kijken weet het niet goed. "Ja het zou handig zijn, maar of dat in zo'n dorp nou nodig is?"



1 april

Voorzitter Kuper is door verschillende verenigingen uit de omgeving gebeld. "Ze vinden het leuk dat wij dit gaan proberen. Ze zullen het niet allemaal toegeven, maar er zijn zeker wat mensen in onze 1 april-grap getrapt."



De voetbalclub heeft de 1 april-grap niet zomaar bedacht. "De KNVB voert de laatste tijd veel maatregelen door. Zo worden de wedstrijden van de jongste spelers aangepast en daar hebben we meer vrijwilligers voor nodig. Soms gaat het wat snel. We willen als club daar graag aandacht voor vragen. Dat we de tijd krijgen om aan de nieuwe maatregelen te wennen."



KNVB

Kuper heeft de KNVB niet op de hoogte gebracht van de 1 april-grap. Maar hij denkt dat dat niet hoeft. "Ik ga er vanuit dat ze allemaal naar TV Drenthe kijken en dan zien ze het vanzelf."

Door: Ineke Kemper