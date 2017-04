Hurry-Up trainer Vlijm wil winnen in Slowakije

Martin Vlijm in actie (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up speelt vanavond de return in de kwartfinale van de Challenge Cup. Coach Martin Vlijm ziet kansen met een goed resultaat het Slowaakse Sal'a te verlaten.

Na een voorspoedige vliegreis van Düsseldorf naar Wenen vervolgde de selectie de weg in de bus. Via Bratislava kwamen de oranjehemden zo rond het avondeten aan in Sal'a. Op vrijdagavond stond een lichte training op het programma.



Tactische accenten

"We hebben wat laatste afspraken gemaakt in de dekking", legt Vlijm uit. De thuisbasis van opponent HKM Sal'a is oud. Echter stemt de vloer de selectie meer dan tevreden. In het goede uur trainen legde de oefenmeester van Hurry-Up nog wat tactische accenten. "Voor als er onverwachtse dingen gaan gebeuren. Mandekking of als we met zeven man gaan spelen. Verder niets bijzonders."



De Zwartemeerders verdedigen na de overwinning van vorige week (28-24) vier doelpunten voorsprong. Hurry-Up zag in de achtste finale dat de vorige Slowaakse tegenstander, MSK Povazska Bystrica, niet met een marge om kon gaan. "Dat heb ik heel simpel opgelost. We komen hier om te winnen. Niet om de volgende ronde te halen. Als je hier komt om te winnen zitten die vier doelpunten ook niet meer in je hoofd", aldus de Amsterdamse coach.



Insteek

In de vorige ronde tegen MSK Povazska Bystrica maakte Hurry-Up een achterstand van liefst elf doelpunten goed. "Ik denk dat de beste insteek is dat je de wedstrijd wil winnen", analyseert Vlijm. "Twee minuten voor tijd kun je zien wat de stand is. Als je twee of drie achter staat dan grijp je even in."



Hurry-Up ziet kansen de halve finale van de Challenge Cup te bereiken. "Dat hebben we vorige week laten zien in Emmen", vervolgt de coach van de Zwartemeerders. "Ondanks dat we een slechte eerste helft hebben gespeeld stond het evengoed 12-12. Dat zei ik vorige week ook in de rust tegen mijn spelers. Als wij beter gaan spelen is deze ploeg te pakken. Als we een uur goed kunnen presteren winnen we wel."



Kieviet

In Sal'a kan Vlijm geen beroep doen op Bernatavicius, Hageman (beide geblesseerd) en Louissen. De 17-jarige Aron Kieviet is meegereisd naar Slowakije. De jeugdige opbouwspeler behoorde ook tijdens de derby tegen E&O al tot de wedstrijdselectie.

Door: Stijn Steenhuis Correctie melden