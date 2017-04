Jumelet: Het is opmerkelijk dat Hoogeveen financiering ijsbaan rond heeft

ASSEN - Gedeputeerde Henk Jumelet heeft met verbazing gereageerd op het feit dat de gemeente Hoogeveen voor bijna tien miljoen euro garant staat voor een nieuwe ijsbaan.

Jumelet is met name verrast, omdat tijdens een eerdere ontmoeting de financiële steun er nog niet was. "Op 8 maart, toen we bij elkaar zaten, was de financiering nog niet rond. En nu horen we, 's avonds op 31 maart, dat de financiering wel rond is. Dat is op zich opmerkelijk."Gisteravond werd in Hoogeveen een gemeenteraadsvergadering ingelast, waar dit besluit werd genomen.Jumelet laat in het Radio Drenthe-programma Cassata weten dat de plannen van beide plaatsen niet de prullenbak in hoeven. "De plannen zijn zo ver, dat er toekomst is. Beide plannen zijn goed, maar nog niet voldragen. Het plan waarvan de financiering nu het eerste rond is, nemen we in behandeling."Toch wil Jumelet niet zeggen dat Hoogeveen gewonnen heeft. "Ik heb inmiddels een stuk van Hoogeveen toegestuurd gekregen. Dat gaan we met elkaar zorgvuldig bestuderen. Dan kunnen we tot een uitkomst komen."Jumelet vertelt verder dat de provincie naast de bijeenkomst op 8 maart met Hoogeveen, op 2 maart ook met de gemeente Assen heeft gesproken. In die gesprekken ging het er al over dat de plannen verder uitgewerkt moesten worden. Na die gesprekken zijn volgens Jumelet nog stukken aangeleverd."Oorspronkelijk was het plan om beide partijen op 1 maart uit te nodigen, maar toen stapte Jacques Tichelaar op als commissaris van de koning.""We hebben er als provincie goed over nagedacht hoe we een proces van twee jaar toekomst kunnen geven. De plannen die er nu liggen voldoen niet aan dat wat we van tevoren afgesproken hadden. Dat is voor ons een teleurstelling. En natuurlijk ook voor alle schaatsers in Drenthe."D66 in de Drentse Staten heeft schriftelijke vragen ingediend over de procedure rondom de ijsbaanplannen. Die gaat uit van het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. D66 vraagt zich af of dit wel zorgvuldig is en of er wel sprake is van gelijke kansen. Zo werd Hoogeveen vrijdagochend al geïnformeerd over het nog niet goedkeuren van het ijsbaanplan, omdat het financieel nog niet afgedekt was, en Assen vrijdagmiddag.