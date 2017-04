Lohman van Dieze West naar MSC

MSC verstekt zich met aanvoerder Dieze West

VOETBAL - MSC heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met Dani Lohman. De 25-jarige middenvelder komt over van zondaghoofdklasser Dieze West in Zwolle.

Bij die vereniging is Lohman bezig aan zijn zesde jaar. Hij stoomde in die tijd met Dieze West op van de derde klasse naar de hoofdklasse. De aanvoerder van Dieze West vond het nu tijd voor een nieuwe uitdaging en die vindt hij bij MSC. "Ik ben een kind van de club geworden, maar ik wil ook graag kijken waar mijn plafond ligt", zo gaf Lohman al eerder aan.

Naast de komst van Dani Lohman was er nog ander selectienieuws bij MSC. Lennart Nijholt blijft aan en speelt ook komend seizoen dus voor MSC. Met de komst van Lohman en het aanblijven van Nijholt krijgtde zondagselectie van MSC steeds verder vorm. Met Bram Tijink moet Robin Kist uitmaken wie de plek onder de lat inneemt in het seizoen 2017-2018. Eerder maakten Danny Bijlsma, Milan van der Weide, Joël Huiskes, Kaj van Duuren en Justin Benjamins al bekend bij MSC te blijven. Razi Kanseyo (dit seizoen Berkum/Dieze West), Stef Raben (vv Zuidwolde) en Jeffrey Stenvert (HODO) spelen na de zomer ook voor MSC.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden