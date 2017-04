PKC A1 houdt DOS'46 A1 uit zaalfinale

DOS'46 A1 verliest in Papendrecht (foto: livestream PKC/SWKGroep)

KORFBAL - DOS'46 A1 is er niet in geslaagd om de finale om het landskampioenschap te bereiken. In de derde en beslissende play-offwedstrijd was PKC/SWKGroep A1 een maatje te groot voor de Nijeveense junioren: 28-22.

De ploeg van Sjors Keij en Rick Wessel begon uitstekend aan het duel en verkreeg een 6-9 voorsprong. De Nijeveners zagen de thuisploeg een run maken naar 11-9 en 15-11, maar wisten daar zelf ook een inhaalrace tegenover te zetten: 16-16 ruststand.



In de tweede helft sloegen de groenwitten op 19-19 een gaatje naar 22-19 en dat kreeg DOS'46 A1 niet meer dicht. Sterker nog, de thuisploeg liep verder uit en schoot de Drentse finaledroom aan flarden: 28-22.



PKC A1 neemt het volgende week in de Amsterdamse Ziggo Dome op tegen Fortuna/Delta Logistiek A1, dat in twee duels afrekende met AVO A1 uit Assen.