HZVV niet voorbij PKC'83, tweede zege Drenthina

HZVV speelt gelijk op eigen veld (foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

VOETBAL - HZVV heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen PKC '83 uit Groningen. Voor rust had PKC het betere van het spel, na rust was de koploper van de eerste klasse E sterker. Het gelijke spel was geen verrassing: de Groningers zijn nu al twintig wedstrijden ongeslagen. Rode lantaarndrager Drenthina boekte tegen concurrent BCV de tweede zege van het seizoen.

Ondanks het gelijkspel liep HZVV wel uit ten opzichte van nummer twee Drachtster Boys. De Friezen verloren thuis van Blauw Wit '34. Daardoor is het verschil nu acht punten met nog vijf duels te spelen. d'Olde Veste '54 kwam door een overwinning wel dichterbij. Die ploeg staat nu op de tweede plek met zes punten achterstand.



Matig begin HZVV

De ploeg van trainer Karlo Meppelink begon slap aan de wedstrijd. In de eerste minuten werd HZVV afgetroefd door de Groningers, die al na drie minuten op voorsprong kwam. Jivan Vroom kreeg alle ruimte om de bal voor te geven op Hüseyin Kurt die de bal keurig in de rechterhoek kopte: 0-1.



Na de tegentreffer kwam HZVV maar niet in het ritme. PKC '83 bleef gemakkelijk op de been en kreeg via Kurt zelfs twee kleine mogelijkheden. Tot overmaap van ramp moest HZVV-aanvaller Rick Broek na een halfuur gewisseld worden. Hij liep met rode striemen op zijn gezicht van het veld af. Zijn vervanger was de 18-jarige Joao Kelly. Na de wissel veranderde HZVV ook zijn systeem van 4-4-2 naar 4-3-3.



Strijker maakt gelijk via penalty

Op slag van rust kwam HZVV op gelijke hoogte. De treffer kwam uit de lucht vallen, temeer omdat de ploeg uit Hoogeveen daarvoor een amper een fatsoenlijke kans creeërde. Een lange bal werd opgevangen door Frank Strijker, die vervolgens tegen de hand van Serginho Fatima schoot. Scheidsrechter Wijma wees naar de stip en Strijker benutte het buitenkansje.



Na de thee maakte HZVV een betere indruk. De aanpassing naar een 4-3-3 systeem legde de ploeg van Meppelink geen windeieren. Kelly zorgde aan de flanken voor veel gevaarlijke momenten, maar tot doelpunten leidde dit niet. In de slotfase vielen er geen grote kansen meer te noteren. HZVV koesterde het punt, want het loopt nu een punt uit op concurrent Drachtster Boys.



Tweede zege Drenthina

Nummer laatst Drenthina boekte thuis tegen het een plek hoger geklasseerde BCV uit Burgum de tweede zege van het seizoen. Vlak na rust maakte Thom Alders namens de Emmenaren de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. Om degradatie te ontlopen moet Drenthina (7 punten) in de resterende zes wedstrijden voorbij BCV (11 punten) en Leeuwarder Zwaluwen (16 punten).