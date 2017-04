IJsracer Jasper Iwema: Om beter te worden moet ik naar Zweden of Rusland

Jasper Iwema (foto: RTV Drenthe)

IJSRACEN - Jasper Iwema (27) uit Hooghalen werd gisteren in Thialf in Heerenveen overladen met complimenten. Met de gedeelde elfde plaats in de Roelof Thijs Bokaal verraste hij als debutant het publiek en ook zichzelf. En dat smaakt naar meer.

"Ik wil heel graag verder, maar dat moet ook mogelijk zijn. Ik heb wat financiële tegenvallers gehad en dat moet sowieso eerst glad gestreken worden. Want als ik dit goed wil doen, moet er wel budget zijn. Het zijn geen vergelijkbare bedragen met de MotoGP maar het gaat toch om tienduizenden euro's", verklaart Iwema.



De voormalig wegracer begon in december met ijsracen en reed gisteravond pas zijn vijfde wedstrijd. Hij reed op de snelle motor van René Stellingwerf die zelf niet mee kon doen. Dat was een gelukje voor de Drent, die zelf nog geen topmotor heeft. Er is dus is er nog heel wat geld nodig om volgend seizoen écht mee te kunnen doen.



"Als je wat wil, moet je wel naar Zweden of naar Rusland. Je zou je daar ook moeten vestigen om veel te kunnen trainen. Ik moet nog veel in mezelf investeren", besluit Iwema.

Door: Karin Mulder Correctie melden