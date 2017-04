71-jarige vrouw verantwoordelijk voor gevaarlijke inhaalactie op N48 bij Hoogeveen

De auto werd bestuurd door een 71-jarige vrouw (screenshot: Facebook / Be Nieboer)

HOOGEVEEN - De politie weet wie verantwoordelijk is voor de gevaarlijke inhaalactie op de N48 tussen Hoogeveen en Ommen. Het gaat om een 71-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Drenthe.

Volgens de politie is de vrouw gehoord en is, na overleg met het Openbaar Ministerie, haar rijbewijs ingevorderd. Het OM doet verder onderzoek.



Woensdag dook een filmpje op van de levensgevaarlijke actie. Een koerier uit Oude Pekela reed met een dashboardcamera in zijn busje en registreerde de manoeuvre van de vrouw. De man reed een vrachtwagen tegemoet en moest op het laatste moment uitwijken, omdat de vrachtwagen werd ingehaald door de automobiliste. De koerier speelde daarna de beelden door aan de politie.