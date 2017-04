ACV verslikt zich in Flevo Boys

Saber Hendriks was trefzeker voor ACV (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - In de strijd om het kampioenschap in de Hoofdklasse B heeft nummer twee ACV duur puntverlies geleden tegen het laag geklasseerde Flevo Boys. Een slechte wedstrijd in Assen eindigde in 1-2.

Vanwege het onweer begon het duel iets later.Drie minuten na het beginsignaal stond ACV al achter door een fout van rechtsback Daniel Schans, die onder de bal doorgleed. William de Boer kon daardoor de bal voorgeven aan Frank Post, die simpel de 0-1 binnentikte. Een minuut later was het alweer gelijk; een vrije trap van Haaye Feenstra werd met het hoofd verlengd door Saber Hendriks, die zo zijn dertiende treffer van het seizoen aantekende.



Verder gebeurde er weinig in de eerste helft en ook na de hervatting werden de toeschouwers in het natte Assen niet getrakteerd op veel kansen. Met nog een kwartier op de klok werkte ACV-doelman Ben Wormmeester invaller Jesse Betaze in het strafschopgebied naar de grond, waarna Harvey de Boer namens de gasten de toegekende penalty benutte: 1-2.



Twee zware blessures

ACV verloor niet alleen de wedstrijd, maar eindigde tot overmaat van ramp ook nog eens met tien man. Invaller Richard Mulder, die in het veld was gekomen voor de zwaar geblesseerde Dennis Molema, kon tien minuten voor tijd niet verder en ACV-trainer Fred de Boer was door zijn wissels heen. De Boer kon al niet beschikken over Willem de Jong, Erik Eleveld, Arjen Hagenauw en Guus de Vries. De drie laatstgenoemden zijn volgende week in de uitwedstrijd tegen Urk wellicht weer inzetbaar en dat lijkt geen overbodige luxe te zijn.



Koploper DOVO speelde met 0-0 gelijk bij NSC Nijkerk en daardoor is voor ACV de schade beperkt gebleven. DOVO heeft 50 punten uit 25 wedstrijden, ACV volgt met 46 punten uit 23 wedstrijden.