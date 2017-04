Automobilist bekneld na ongeluk in Ruinen

De auto belandde op de zijkant (foto: Persbureau Meter) Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend (foto: Van Oost Media)

RUINEN - Op de Anserweg in Ruinen is vanmiddag een automobilist gewond geraakt.

De man zat bekneld in de auto. De brandweer moest de auto openknippen om de bestuurder te bevrijden.



Bij het ongeluk raakte de auto twee bomen en kwam op de zijkant tot stilstand. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.