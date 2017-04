Hurry-Up schrijft geschiedenis met plek in halve finale

Hurry-Up schrijft geschiedenis (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft in Slowakije overtuigend de halve finales van de EHF Challenge Cup bereikt. Nadat vorige week de thuiswedstrijd tegen HKM Sala met 28-24 werd gewonnen, was de ploeg van trainer Martin Vlijm ook nu de betere ploeg: 38-32. Het is voor het eerst dat een Nederlandse mannenploeg zich weet te plaatsten voor de halve finales.

Hurry-Up begon uitstekend aan de wedstrijd en nam al snel een 8-3 voorsprong. Met name Tommie Falke, Ronald Suelmann en Vaidas Trainavicius waren op dreef, terwijl doelman Sven Hemmes uitstekend stond te keepen.



In het restant van de eerste helft kon Hurry Up de voorsprong vasthouden en de Zwartemeerders gingen rusten met een 19-15 voorsprong.



Vlijm te lijf

In de tweede helft kwam de thuisploeg wat beter in de wedstrijd en verkleinde het al snel de achterstand tot twee treffers verschil, 20-22. Een dronken Slowaakse toeschouwer moest uit de sporthal worden verwijderd, nadat hij Vlijm te lijf wilde gaan. Hurry-Up pakte de draad weer op en liep via Falke en Boonstra weer uit.



Falke

In de slotfase kwam de overwinning van Hurry-Up niet meer in gevaar en zo bereikten de Zwartemeerders als eerste Nederlandse ploeg de halve finale van de EHF Challenge Cup. Tommie Falke werd topscorer aan de kant van de ploeg uit Zwartemeer, met 13 treffers.



In de halve finale is Sporting uit Portugal de volgende tegenstander.



