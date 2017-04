Olhaco boekt sensationele overwinning op nummer twee Zaanstad

VOLLEYBAL- Olhaco heeft in de Topdivisie voor een daverende verrassing gezorgd door nummer twee Zaanstad te verslaan. De ploeg van trainer Dennis Luider vocht voor zijn laatste kans om degradatie te voorkomen. Na een zinderende strijd won de ploeg uit Hoogeveen met 3-2: 25-22, 18-25, 23-25, 25-22 en 15-11.

De ploeg van trainer Dennis Luider stond voorafgaand aan de wedstrijd op de elfde en een-na-laatste plek. Volgens de reglementen degraderen de laagste vier ploegen uit de topdivisie. De achtste plek is niet meer haalbaar, dus degradatie is in principe een feit. Olhaco hoopt dat gepromoveerde ploegen afzien van spelen in de Topdivisie, en daarom knokt Olhaco voor een negende plek.Olhaco begon sterk aan de wedstrijd en nam een 5-2 voorsprong. Die verdween wel als sneeuw voor de zon, vooral door het sterke blok van Zaanstad. Vooral passer/loper Bert Bril had daar veel last van. Toch bleef de ploeg uit Hoogeveen in het spoor van de nummer 2 van de topdivisie. Vooral diagonaal Sander Kemperman blok uit met enkele bikkelharde smashes. Olhaco speelde een van zijn betere wedstrijden in de Topdivisie en nam aan het einde van de eerste set zelfs afstand van Zaanstad. Via een punt van Bert Bril werd de eerste set in het voordeel van Olhaco beslecht.Ondanks de hoge klassering van Zaanstad in de topdivisie, is de ploeg uit Noord-Holland een tegenstander die de ploeg van trainer Dennis Luider goed ligt. Tijdens de vorige ontmoeting in de competitie leidde Olhaco met 0-2, maar verloor uiteindelijk met 3-2. Ook in de tweede set bleef de ploeg uit Hoogeveen gelijkwaardig aan Zaanstad. Halverwege de wedstrijd trok Zaanstad het initiatief naar zich toe en maakte in korte tijd een verschil van vier punten. Olhaco kon het niveau niet meer bijbenen al liet Kemperman af en toe wel zijn klasse zien. Uiteindelijk won Zaanstad de tweede gemakkelijk met 18-25.Olhaco herpakte zich weer in de derde set. De ploeg van Dennis Luider pakte halverwege de set zelfs een voorsprong van 16-13. Die marge van drie punten wist het niet vast te houden, maar het bleef tot het einde in het spoor van Zaanstad. Twee foutjes nekten de ploeg uit Hoogeveen. Bij 21-21 sloeg Gert-Jan Bril in het verdedigende blok, daarna smashte Kemperman een bal uit. Toch herstelde Kemperman zijn fout door twee punten te maken via zijn wapen: een keiharde smash, die ditmaal wel binnen vielen. Toch pakte Zaanstad de derde set. Bij 23-24 sloeg Kemperman in het verdedigende blok, en daardoor ging de set toch naar de ploeg uit Noord-Holland.Het was bewonderenswaardig dat Olhaco bleef knokken. Weer bood de ploeg van trainer Dennis Luider goed weerstand, maar het kon in de slotfase van die vierde set geen verschil maken. Discutabel moment was de 23-22 voor Olhaco. Even daarvoor was er een discutabel punt dat na lang overleg opnieuw werd gespeeld. Kemperman blonk toen weer uit en bracht Olhaco op setpoint. Vervolgens pakte de ploeg de set door een verkeerde set up van Zaanstad.In de bloedstollende vijfde set waren de verschillen uiterst klein. Minifoutjes aan de kant bij Zaanstad en een Robert Kemperman die in een bloedvorm stak zorgden ervoor dat Olhaco op 14-11 kwam en dus matchpoint. Ger Jan Bril maakte het beslissende punt waarna het feest in Sporthal Trasselt kon beginnen."We zijn hier wel heel blij mee", zo blikte Olhaco-coach Dennis Luider terug. "Eindelijk viel het dubbeltje de goede kant op."