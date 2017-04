Vlijm en Suelmann: Dit is een mooi avontuur

HANDBAL - Voor trainer Martin Vlijm en Zwartemeerder Ronald Suelmann kwam tegen HKM Sala een droom uit, plaatsing voor de halve finales van EHF Challenge Cup.

Vlijm was ontzettend trots op zijn team. "Ik vind dat wij aanvallend een geweldige wedstrijd hebben gespeeld. Cool en bijna alle kansen werden benut", aldus een trotse coach, die maar moeilijk kan geloven dat Hurry-Up zich voor de halve finale heeft geplaatst. "Ik kan het helemaal niet begrijpen. Als je gunstig loot kun je heel ver komen, maar meestal is dat maar de kwartfinale."Aan het begin van de tweede helft had Hurry-Up het even lastig, maar dat loste Vlijm creatief op. "Ik deed net alsof een Slowaakse supporter mij in elkaar wou slaan, maar dat was niet zo, dat durven ze helemaal niet. Daardoor ging de flow bij hun wel weg."De halve finale tegen topploeg Sporting CP uit Portugal wordt wel een ander verhaal. "Van Gaal zei het al, dat is 'different cake'. Maar we moeten genieten van wat we allemaal al gepresteerd hebben. We hebben nog geen prijs, maar staan in drie halve finales. Het seizoen is geweldig", laat Vlijm weten.Ook voor Ronald Suelmann was het een geweldige avond. De rechteropbouwer scoorde acht keer en staat in de top drie van topcorers in de Challenge Cup. "Dat is lekker. Ik ben de laatste weken goed in vorm. We spelen gedisciplineerd met mij als eindstation en dat gaat goed", aldus Suelmann. "Maar nu eerst genieten van dit en dan weer concentreren en het vervolg van de competitie weer in."