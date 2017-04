Kim Groen uit Emmen is Miss Drenthe

ZUIDLAREN - Kim Groen uit Emmen mag zich dit jaar Miss Beauty of Drenthe noemen. De 21-jarige ging zaterdagavond met de titel aan de haal.

Sofie Vellinga (16) uit Klazienaveen werd gekroond tot Miss Teen of Drenthe.Tijdens deze avond in Zuidlaren was er onder meer een bikinironde en een galaronde. De winnaressen mogen niet alleen de eretitel een jaar lang dragen, ook wonnen ze kleding en een fotoshoot. Vorig jaar werd Lisan Weidgraaf uit Beilen gekroond tot Miss Beauty of Drenthe. Ilse Wolters uit Emmen werd Miss Teen of Drenthe.