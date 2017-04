Ron Jans ziet zichzelf niet als bondscoach: Mijn cv is onvoldoende

TYNAARLO - Ron Jans denkt niet dat hij bij de KNVB in beeld is om bondscoach te worden. "Ik vind het wel leuk dat mijn naam wordt genoemd, maar ik neem het niet serieus. Ik zie het als een blijk van waardering, meer niet", zegt hij tegen de NOS.

De coach uit Tynaarlo stopt na dit seizoen als trainer van PEC Zwolle. Jans zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging, maar vindt zijn staat van dienst niet goed genoeg om bondscoach te worden."Mijn cv is onvoldoende voor bondscoach. Dat is de belangrijkste voetbalfunctie in Nederland en dan moet je in de top hebben gespeeld en met topspelers hebben gewerkt", reageerde hij vanavond na afloop van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Excelsior (1-1). "Als er 28 mensen afzeggen, dan kom ik misschien aan de beurt. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Het hoeft van mij ook niet."