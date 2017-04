Dames E&O op tijd weer bij de les

E&O wint van V&L Geleen (archieffoto E&O)

HANDBAL - In de voorlaatste wedstrijd in de degradatiepoule hebben de dames van E&O een 31-28 zege geboekt op 'koploper' V&L Geleen. Door de overwinning van Borhave op Kwiek eindigt E&O op de eennalaatste plaats en dus moet de ploeg van het trainersduo Mooi/Van der Zanden een play-downserie spelen tegen de algeheel periodekampioen van de Eerste divisie.

E&O startte goed in Emmen en pakte gelijk een voorsprong. Bij rust was het 18-13. In de tweede helft kwam V&L, nog ongeslagen in de degradatiepoule, dichterbij en diep in de tweede helft stond het 26-26. E&O-trainer Frank van der Zanden: "In de eerste helft stond onze dekking goed en van daaruit konden we makkelijk tegenaanvallen plaatsen, maar in de tweede helft waren we te makkelijk in onze dekking. Je kunt zien dat we gegroeid zijn, want ze lieten na deze tegenslag de koppen niet hangen en sleepten alsnog de overwinning binnen."



Beslissingswedstrijden

E&O speelt volgende week thuis tegen het al gedegradeerde Kwiek en moet dan tot mei wachten alvorens het de algeheel periodekampioen van de Eerste divisie treft. Van der Zanden: "Jammer dat het zo lang duurt, maar we moeten maar zorgen dat we de meiden scherp houden. Deze zege geeft een goed gevoel en ik ben ervan overtuigd dat we die beslissingswedstrijden (uit en thuis, red.) gaan winnen.