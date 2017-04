Blom en Brandsma zien MSC winnen in Sneek

MSC boekt belangrijke overwinning (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - Leo Blom en Jan Derk Brandsma zijn hun tijdelijke trainingsklus bij oude liefde MSC begonnen met een overwinning bij subtopper SWZ. In Sneek werd het 2-3 voor de Meppelers, die nu gedeelde negende staan in de zondag Hoofdklasse A.

Blom en Brandsma, die donderdag werden aangesteld als de tijdelijke opvolgers van het ontslagen trainersduo Herman Scherpen/Bas Bijen, wonnen eerder op de dag al met hun eigen club d'Olde Veste'54. De nummer twee van de eerste klasse E zag koploper HZVV en concurrent Drachtster Boys ook nog eens een nederlaag lijden en dus was het al met al een uitstekend weekend voor het illustere trainersduo.



In Sneek waren de eerste twintig minuten voor de thuisploeg, maar een fout in de Friese verdediging leidde vervolgens de 0-1 van Justin Benjamins in. Direct erna zorgde Age Hains Boersma voor de gelijkmaker, maar MSC raakte niet van de wijs. De gasten bleven hard werken en nog voor rust kwamen ze op 1-2, nadat Jos Fidom een houdbaar schot in het doel zag belanden.



Na rust had de thuisploeg twee goede kansen op de gelijkmaker, maar was het Nick Koster die aan de andere kant het net vond: 1-3. Benjamins en Koster waren ook dichtbij de 1-4, maar ook nu viel de goal juist weer aan de andere kant: 2-3 door Sean de Ruiter. In de slotfase bleek MSC makkelijk overeind en dus mogen de Meppelers drie punten bijschrijven en staan ze met nog vijf wedstrijden te gaan op een 'veilige' gedeeld negende plek.



Dinsdag neemt MSC het in de kwartfinale van de districtsbeker op tegen Staphorst. Blom en Brandsma trainen dan met d'Olde Veste'54 en dus neemt Yves Heskamp, coach MSC zaterdag 1, de honneurs waar in Staphorst. d'Olde Veste'54 zit ook nog in de beker en beide clubs zouden elkaar in de finale kunnen treffen.