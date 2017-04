Doek valt voor winnend Sudosa-Desto

Sudosa wint en degradeert (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto hebben thuis tegen VV Alterno 2 een 3-1 zege geboekt. De overwinning mocht niet baten, want doordat Apollo 8 wist te winnen van VV Utrecht zijn de Asser dames gedegradeerd uit de Topdivisie.

Sudosa-Desto, de nummer eennalaatst, speelde sterk tegen het eveneens laag geklasseerde Alterno 2 en wist alleen in de tweede set de servicedruk en goede passing niet vol te houden: 25-20, 20-25, 25-23, 25-20.



Dubbel gevoel

Coach Erwin Sikkema hield een dubbel gevoel over aan de dag: "Ik coach ook Dames 4 en met dat team winnen we vandaag met 4-0 en worden we kampioen. Vervolgens win je ook met Dames 1, maar degradeer je. Dat voelt vreemd ja."



Sikkema stopt na dit seizoen als coach van het eerste team, zijn kompaan Mark Afman gaat wel door. "Zeker tweederde van het team blijft, - alleen Anouk de Haan gaat weg en Nova Marring twijfelt nog - en dus moet Sudosa-Desto volgend seizoen gaan voor het kampioenschap en een snelle terugkeer in de Topdivisie", zo vindt Sikkema.



"We hebben met deze jonge groep veel stappen gemaakt en ik denk dat Sudosa-Desto volgend seizoen in de Topdivisie voor de plekken vijf tot en met acht had kunnen strijden, maar de groei heeft te laat tot resultaten geleid."



Geen cadeautjes

Sudosa-Desto speelt dit seizoen nog uit tegen koploper Weert en thuis tegen middenmoter VV Utrecht, Sikkema: "Dan gaan we er nog volledig voor. We gaan zeker geen cadeautjes weggeven."