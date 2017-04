Twee mannen uit Hoogeveen stelen aanhanger in Groningen

HOOGEVEEN - Twee mannen uit Hoogeveen zijn opgepakt voor het stelen van een aanhanger.

Het duo stal de aanhangwagen zaterdagmiddag bij een bouwmarkt in Groningen.Een bezoeker van de bouwmarkt aan de Groningerweg ontdekte toen hij bij zijn auto kwam, dat zijn aanhangwagen verdwenen was. Hij ging naar een medewerker van de bouwmarkt, die meteen camerabeelden van het parkeerterrein bekeek. Daarop was de diefstal te zien en de politie werd ingeschakeld. Op de beelden was ook te zien in wat voor auto het duo reed.Op de A28 bij Hoogeveen werd de auto met de gestolen aanhangwagen gespot. De inzittenden, twee mannen van 40 en 48 jaar uit Hoogeveen, werden aangehouden. De 40-jarige bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.Na onderzoek bleek dat de twee eerder die middag ook al geprobeerd hadden een aanhangwagen te stelen, bij een andere bouwmarkt in Groningen. Maar hier was de eigenaar op tijd terug uit de winkel. Hij kon voorkomen dat de twee er met zijn kar vandoor gingen.Het aangehouden duo wordt, behalve van de diefstal en de poging daartoe, ook verdacht van een eerdere diefstal van een aanhangwagen. Dat gebeurde in maart, ook bij een Groninger bouwmarkt.