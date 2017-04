Wie heeft auto Stieltjeskanaal gezien voordat deze in het water lag?

STIELTJESKANAAL - De politie zoekt getuigen die de auto gezien hebben, voordat deze in het water lag van het Stieltjeskanaal.

Afgelopen vrijdagochtend vond een voorbijganger de auto langs het Stieltjeskanaal. In het voertuig vond de politie het lichaam van een man uit Klazienaveen . De politie gaat uit van een misdrijf De politie wil graag in contact komen met mensen die de donkerkleurige Mercedes Benz 300 SE, met het kenteken PV-20-HT, tussen donderdagavond 18.00 uur en vrijdagochtend 5.45 uur hebben gezien.Mensen die de Mercedes-Benz in die periode hebben gezien of andere nuttige informatie hebben, worden verzocht dit door te geven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.Om de doodsoorzaak te achterhalen, wordt dit weekend het lichaam van de man door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht. Dit gebeurt door middel van zogenoemd röntgenlogisch onderzoek en sectie.Volgens de politie is zowel het sporenonderzoek in de auto als het buurtonderzoek nog niet afgerond.Zo'n twintig rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing houden zich bezig met de zaak.