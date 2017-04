Motorrijder gewond na ongeluk in Vinkega

Ongeluk met motorrijder in Vinkega (foto: RTV Drenthe/Lourens Looijenga)

VINKEGA - Tijdens een off-the-roadrit is een motorrijder gewond geraakt bij een ongeluk op het terrein van een manege in Vinkega, vlakover de grens bij Wilhelminaoord.

De man is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.



Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk.