Automobilist rijdt tegen een boom in De Krim

De auto kwam tegen een boom tot stilstand (foto: Persbureau Meter)

DE KRIM – Een auto is vanmiddag op de Lutteresweg bij De Krim tegen een boom gereden.

De brandweer is op dit moment nog bezig om de bestuurder uit de auto te bevrijden.



Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht, waar de automobilist vermoedelijk in de berm is beland. De auto kwam tot stilstand tegen een boom.