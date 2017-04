Auto over de kop in Peest

De auto (foto: Persbureau Meter) De auto kwam op z'n dak terecht (foto: Van Oost Media)

PEEST - Een automobilist is met zijn auto over de kop geslagen op de Hoofdweg in Peest.

Vermoedelijk reed de bestuurder bij een wegversmalling tegen een paaltje aan.



Ambulancepersoneel bekommert zich over de bestuurder. Het is niet bekend hoe het met de automobilist is.