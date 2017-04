Rieks Poelman: IJsbaan moet in Hoogeveen komen

ASSEN - Voor Rieks Poelman is het wel duidelijk: de nieuwe ijsbaan van Drenthe moet in Hoogeveen komen.

Poelman, schaatsman in hart en nieren, gaat op zijn Facebookpagina in op de ontstane discussie , nadat de provincie Drenthe afgelopen vrijdag de plannen van zowel Assen als Hoogeveen afkeurde . Ze moeten eerst beter worden onderbouwd.Poelman kijkt met name naar de geografische ligging van beide plaatsen. "Trek een cirkel van zo'n twintig kilometer rondom Hoogeveen en je hebt Beilen, Westerbork, Coevorden, Hardenberg, Gramsbergen, Dedemsvaart, Ommen, Balkbrug, Nieuwleusen en alle andere kleinere dorpen binnen die straal. Zelfs Emmen, Meppel, Zwolle en Steenwijk liggen nog binnen de 25 kilometer."Volgens de Assenaar is zijn woonplaats geen logische plek om een ijsbaan neer te zetten. "Assen heeft 65.000 inwoners, daarbuiten is niets. Ja, het prachtige Balloërveld, het Rolderveld, het Grote Zand, het Hijkerveld, het Witterveld, het Fochteloërveen en het Zeijerveld. De inwoners van Vries, Eelde, Paterswolde, Roden, Peize en Zuidlaren gaan al lang naar Groningen om te schaatsen."Ook stelt Poelman dat er een verschil is tussen beide plannen. "In Hoogeveen wordt een schaatshal gebouwd, bedoeld om te kunnen schaatsen. In Assen wordt een evenementen-complex gebouwd, waar bij ieder ander evenement schaatsers één of meerdere dagen geen gebruik kunnen maken van de ijsvloer."Rieks Poelman uit Assen is voormalig bestuurslid van het gewest Drenthe van de KNSB. Op dit moment is hij voorzitter van het sectiebestuur toerschaatsen van de KNSB en voorzitter van de ijsvereniging in Witten. Jarenlang was Poelman verantwoordelijk voor het inplannen van schaatsclubs in de Bonte Wever in Assen.