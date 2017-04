Nieuw Buinen ziet titelkansen slinken in Leeuwarden

Nieuw Buinen ging met 1-0 onderuit tegen FVC (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Nieuw Buinen heeft in de 1e klasse F opnieuw punten laten liggen in de achtervolging op koploper Achilles 1894. De ploeg van trainer Geert Oosterloo ging in Leeuwarden met 1-0 onderuit tegen FVC.





Opnieuw ruime zege voor Hoogeveen

Net als vorige week, toen Hoogeveen met 4-1 won van LAC Frisia 1883, scoorden de Hoogeveners er vanmiddag op los. Hekkensluiter VKW Westerbork had niets in te brengen en ging met 5-0 onderuit. Door de overwinning van Hoogeveen en de nederlaag van Bergum, staat Hoogeveen nu vierde met 34 punten uit 21 wedstrijden. VKW blijft laatste met 12 punten.



Erica krijgt oorwassing

Middenmoter SC Erica ging in Friesland tegen FC Wolvega met 7-0 hard onderuit. Bij rust was de stand 3-0. Door de nederlaag zakt Erica van de zevende naar de tiende plaats. De ploeg van trainer Claus Boekweg heeft 26 punten uit 21 wedstrijden.



SVBO verliest in Groningen

SVBO verloor met 2-1 op de verjaardag van tegenstander GRC. De 115-jaar oude club uit Groningen kwam op slag van rust met 1-0 voor. Twintig minuten voor tijd werd het 2-0. Verder dan een aansluitingstreffer (2-1) kwam de club uit Barger-Oosterveld niet. SVBO heeft na 19 wedstrijden evenveel punten (19) verzameld.



