Achilles 1894 stap dichter bij kampioenschap na winst op Emmen

Achilles 1894 wint in Emmen en is weer een stap dichterbij de titel (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Achilles 1894 won vanmiddag in en tegen Emmen de wedstrijd die geen winnaar verdiende. Na 90 minuten voetbal zonder veel hoogtepunten, wonnen de Assenaren met 1-0.

Achilles zet met dit resultaat een goede stap richting het kampioenschap in de 1e klasse F, ook omdat Nieuw Buinen met 1-0 verloor bij FVC.



Doelpuntloos

In de eerste helft viel er voor de toeschouwers weinig te genieten. Op het moeilijk bespeelbaar veld op de Meerdijk, was verzorgd voetbal ook bijna niet mogelijk. Kansen waren schaars. De grootste was, vlak voor rust, voor Jan Jaap Wever, maar de Emmen aanvaller miste jammerlijk voor het Asser doel. Een doelpuntloze ruststand was, gezien het spelbeeld, logisch.



Net als voor rust, werd er ook na de pauze om iedere meter gestreden, zonder dat het goed voetbal en veel kansen opleverde. Remon Schutte kreeg namens de Assenaren wel een goede kans, maar ook hij faalde oog in oog met de doelman. Dit keer stond Lars van de Swaluw de openingstreffer in de weg.



Traoré matchwinner

Het publiek was ook in de tweede helft meer met Ajax - Feyenoord bezig, dan met de wedstrijd en schrok toen, met nog een klein kwartier op de klok, Rachid Traoré de bal achter de vallende doelman Van de Swaluw kopte. In de slotfase claimde Emmen nog een strafschop, maar scheidsrechter Rozendal weigerde aan de protesten gehoor te geven.