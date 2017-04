Miss Beauty of Drenthe: Ik had het niet verwacht

EMMEN - Kim Groen is 21 jaar oud, studeert voor doktersassistent en was al Miss Emmen. Maar sinds dit weekend is ze Miss Beauty of Drenthe en kan ze dit najaar meedoen aan de nationale verkiezing.

Thuis op de bank bij haar ouders is Kim een dag later nog altijd heel blij. "Het was zeker een verrassing, er waren zoveel leuke mooie meiden en iedereen had wel iets waarmee ze eruit sprongen. Ik had het niet verwacht."Bij de verkiezing horen een kroon, een sjerp en een japon. "Ik heb eigenlijk geen idee wat er nu precies uit deze titel voort zal komen en wat er van mij wordt verwacht. Als Miss Emmen deed ik aan lokale evenementen mee. Het leukst was wel rondemiss zijn bij de Gouden Pijl in 2015 en bij het NK wielrennen dat jaar. Nu zal dat wel een provinciaal iets zijn."Kim stopte een jaar na de havo met een hbo-studie en had een tussenjaar. Toen maakte haar schoonmoeder haar attent op de Miss Emmen-verkiezing. "Ze zei goh, lijkt je dat niet leuk, wat heb je te verliezen? Je leert er alleen maar van en wie weet wat voor contacten je eraan overhoudt. En dat is ook gebeurd. Maar deze keer heb ik mezelf opgegeven. Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging en ik dacht: ik zie wel waar het schip strandt."Zaterdagavond werd Natasha Postma uit Buinen Miss World van Drenthe. De organisatie bepaalde wie aan welke verkiezing mee kon doen. Kim Groen maakt het niet uit. "Het zijn allebei heel grote titels waarmee je heel ver kunt komen. Wat het verschil tussen ons is kan ik niet zeggen."Verder probeert Kim zoveel mogelijk te genieten van de titel Miss Beauty: "Ik denk niet dat iedereen me nakijkt op straat. Zo erg zal het wel niet zijn. Maar het is ook wel weer grappig."