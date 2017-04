Alle uitslagen zondagamateurs

VOETBAL - In het amateurvoetbal wordt in het eerste weekend van april de 21e speelronde afgewerkt. Hieronder de uitslagen van wedstrijden in zondagklasses met Drentse clubs.

Hoofdklasse A

SWZ Boso Sneek - MSC 2 - 3

Meern De - ADO '20 2 - 2

Hoogland - Woezik 0 - 1

JOS Watergraafsmeer - SDO 2 - 2

Hollandia - V.V. Heerenveen 4 - 1

De Bataven - SJC 0 - 4

Dieze West - Silvolde 1 - 3

Alverna - RKHVV 0 - 0



SC Bemmel - Rohda Raalte 2 - 2

Orion - Quick 1888 1 - 5

BVC '12 - TVC '28 2 - 1

Alcides - De Zweef 1 - 0

Tubantia - Longa '30 2 - 0

Rigtersbleek - Heino 1 - 1

Germania - Stevo 2 - 2



Eerste klasse F

FVC - Nieuw Buinen 1 - 0

GRC Groningen - SVBO 2 - 1

WVV - LSC 1890 2 - 2

FC Wolvega - SC Erica 7 - 0

Bergum - LAC Frisia 1883 0 - 2

Emmen - Achilles 1894 0 - 1

Hoogeveen - VKW 5 - 0



Tweede klasse K

Ruinerwold - Roden 2 - 3

SC Emmeloord - DTD 2 - 2

MKV'29 - St.Annaparochie 3 - 1

Groninger Boys - sv Olyphia 1 - 2

GAVC - Lemmer vv 5 - 0

Stadspark - Peize 4 - 4



Tweede klasse L

Rolder Boys - Valthermond 2 - 1

Noordster - Germanicus 1 - 1

GVAV-Rapiditas - FC Assen 3 - 1

Hoogezand - Beilen 1 - 0

Raptim - Helpman 1 - 0

GSAVV Forward - ZNC 3 - 1



Derde klasse B

SVZ - VAKO 0 - 1

ZFC Zuidlaren - Wildervank 4 - 1

Annen - HFC '15 3 - 2

ASVB - FC Lewenborg 2 - 2

Actief - Muntendam 1 - 1

Veendam 1894 - Gomos 0 - 1



Derde klasse C

Titan - vv Sleen 1 - 3

Asser Boys - FC Ter Apel '96 3 - 1

LEO (Loon) - Bargeres 4 - 1

Zwartemeer - Musselkanaal 5 - 0

Stadskanaal - CEC 3 - 1

Dalen - Gieten 2 - 1

SVV'04 - Twedo 0 - 2



Derde klasse D

DIO Oosterwolde - Dedemsvaart 3 - 1

Dwingeloo - Heerde 1 - 0

Ruinen - Steenwijker Boys 4 - 1

FC Oldemarkt - Zuidwolde 0 - 4

SV Zwolle - HODO 0 - 1

Epe - vv Stanfries 6 - 0

vv Steenwijk - Trinitas 1 - 1



Vierde klasse B

Bakkeveen - Surhuisterveen 2 - 2

Haren - Gruno 3 - 3

De Wilper Boys - vv Winsum 3 - 1

Nieuw Roden - Thor 0 - 3

Donkerbroek - Gorredijk 0 - 2

Zwaagwesteinde - S.V. Haulerwijk 1 - 0



Vierde klasse C

MOVV - Zuidlaarderveen 11 - 3

FVV - Bellingwolde 3 - 3

Pekelder Boys - Kwiek 0 - 3

Gieterveen - HSC 0 - 4

Siddeburen - Alteveer 3 - 0

Westerwolde - WEO 3 - 0

Engelbert - BATO 2 - 2



Vierde klasse D

Protos - Weerdinge 1 - 2

SVBC - Schoonebeek 0 - 2

Sellingen - HOC 0 - 0

Sweel - KSC 3 - 0

Zwartemeerse Boys - EHS'85 0 - 2

DSC'65 - DVC'59 2 - 2



Vierde klasse E

OVC '21 - USV 1 - 1

Zandhuizen - S.V. Hoogersmilde 1 - 2

Wijster - Havelte 1 - 2

Pesse - Steenwijkerwold 1 - 4

IJhorst - Old Forward 2 - 3

VENO - Oranje Zwart 2 - 1

Smilde'94 - Wacker 2 - 3



Vijfde klasse A

Wapserveen - Willemsoord 2 - 3

Blankenham - Scheerwolde 1 - 1

DOS'63 - FC Kraggenburg 0 - 2

De Blesse - Uffelte 4 - 0

Kuinre - Giethoorn 1 - 0

DVSV - SC Balkbrug 1 - 6



Vijfde klasse C

Terschelling - Sportclub Makkinga 5 - 0

Oldeholtpade - FC Fochteloo 4 - 1

ODV - Sport Vereent 5 - 0

TLC - De Sweach 4 - 0

v.v. Diever-Wapse - Zevenhuizen 4 - 1

FC Amboina - Oosterstreek 3 - 1

BEW - HH Combi 5 - 3



Vijfde klasse D

Farmsum - Froombosch 4 - 1

Warffum - Eenrum 3 - 3

VVK - Blauw Geel'15 2 - 0

SV Bedum - Yde de Punt 6 - 1

Woltersum - Harkstede 0 - 0

Kloosterburen - Groen Geel 3 - 0



Vijfde klasse E

EEC - Buinerveen 3 - 0

VIOS (O) - Gasselternijveen 3 - 1

De Treffer '16 - WKE '16 1 - 2

Buinen - Eext 0 - 4

GKC - Roswinkel Sp. 0 - 4

Witteveense Boys'87 - Valther Boys 2 - 3

Weiteveense Boys - Zandpol 4 - 2



Vijfde klasse F

Nieuweschans - PJC 1 - 8

Oldambtster Boys - DWZ 3 - 4

THOS - Meeden 1 - 0

Borgercompagnie - BNC 2 - 3

Drieborg - SPW 0 - 4

Bareveld - Wedde 2 - 2

Veelerveen - JVV 3 - 1



