SP-Kamerlid reageert geschokt op gang van zaken Trajectum

ASSEN - SP-Kamerlid Lilian Marijnissen is geschokt door de misstanden bij zorginstelling Trajectum.

Dat laat ze desgevraagd weten in een reactie op het nieuws dat cliënten door personeelsgebrek sneller in de isoleercel worden gezet Een groot aantal medewerkers van Trajectum, een zorginstelling voor gehandicaptenzorg in Noord- en Oost-Nederland, luidde in maart de noodklok . Trajectum heeft elf locaties in onder meer Assen, Appelscha, Zwolle en Zutphen. Medewerkers hebben ervaringen en verhalen opgeschreven in 'Onderbezetting: De echte verhalen'. Deze verhalen zijn aan de Raad van Bestuur overhandigd."We vinden dat de medewerkers een compliment verdienen dat ze zich georganiseerd hebben en dit naar buiten hebben gebracht. Het is ook goed dat vakbond FNV dit gebundeld heeft," laat Marijnissen weten. "We zullen zeker de uitkomsten van het IGZ onderzoek nauwlettend in de gaten houden. Het is onacceptabel dat cliënten om andere dan in de protocollen als benoemde noodzakelijke redenen in een separeercel worden gezet."De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet momenteel onderzoek naar Trajectum en wil daarom niet reageren. Maar uit een rapport van de inspectie van afgelopen oktober blijkt dat een aantal zaken niet op orde is.