VAKO beslist burenruzie op knollenveld

VOETBAL - Op De Zeijer Hoogte verloor SVZ vanmiddag op eigen veld met 1-0 van VAKO. Na een ruststand van 0-0 besliste Sietse Wichers na iets meer dan een uur de wedstrijd.

Waar SVZ vooral uit was op revanche na de 3-2 nederlaag bij VAKO eerder dit seizoen, speelden de gasten vooral voor een plek in de strijd om een periode in de derde klasse B.Supporters hadden de boel al op scherp gezet met een aantal ludieke acties. Op het slecht bespeelbare veld waren vooral de voetballers van VAKO scherp, maar keer op keer stuitten de bezoekers op SVZ-doelman Koen Blekkenhorst. De rust stand was dan ook 0-0.De tweede helft begon de thuisploeg een stuk beter. Een aantal kansen in de eerste vijf minuten van de tweede helft werden niet benut. Juist op het moment dat de thuisploeg leek door te drukken, viel de 0-1. Na een mooie kapbeweging wist Wichers de bal in de verre hoek te krullen. Na dik een uur spelen was het een verdiende voorsprong voor VAKO.Het laatste kwartier werd vooral gekenmerkt door opstootjes en vrije ballen. Aan de stand veranderde niets meer, waardoor VAKO goede zaken doet in strijd om een periodetitel.