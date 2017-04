Leefbaar Tynaarlo: Teken niet voor voucher aardbevingsschade

TYNAARLO - De lokale partij Leefbaar Tynaarlo roept inwoners met schade door aardbevingen op om vouchers niet te accepteren. Dit doet ze samen met lokale partijen uit andere gemeenten.

Leefbaar Tynaarlo trekt hiermee op met Partij voor het Noorden Oldambt en Gezond Verstand Haren.Volgens de partijen betekent het accepteren van de voucher, een bon voor schadevergoeding van 1500 euro, hetzelfde als 'tekenen bij het kruisje en nooit meer recht hebben op schadeloosstelling'.Gedupeerden ontvingen eerder een brief van de Nationaal Coördinator Groningen waarin stond dat de schade niet is veroorzaakt als gevolg van de aardgaswinning. Meer specifiek werd de oorzaak neergelegd bij gerooide bomen, langsrijdende treinen en krimpende bouwmaterialen.Ook werden de gedupeerden en hun gemeenten op de hoogte gesteld van het feit dat ze in het buitengebied wonen. Inwoners uit het buitengebied kunnen geen aanspraak maken op schadeloosstelling 'want daar is geen schade als gevolg van de gaswinning'.Ook roepen Leefbaar Tynaarlo, Partij Van Het Noorden Oldambt en Gezond Verstand Haren hun collega raadsleden en colleges van burgemeester en wethouders op om zo snel mogelijk een samenwerking te starten om gezamenlijk hun inwoners te helpen.