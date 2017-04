Rolder Boys terechte winnaar in topper tegen Valthermond

VOETBAL - Rolder Boys won vanmiddag dik verdiend van Valthermond. De topper, tussen de nummers 4 en 2 van de 2e klasse L, eindigde in 2-1. Die eindstand had veel hoger kunnen en ook moeten uitvallen, maar de thuisclub was slordig in de afronding en een goal van Lars Uineken werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel.

Valthermond assistent-scheidsrechter Stierman bracht door zijn vlagsignaal indirect de spanning weer terug in de wedstrijd, want in plaats van 3-0 werd het dertig seconden na de afgekeurde goal 2-1 van Edwin Drenth. De gasten kregen drie minuten lang de kans om alsnog een punt te pakken in Rolder, maar dit lukte niet. Rolder Boys bleef overeind en pakte daarmee terecht de volle buit.Rolder Boys kwam na 12 minuten op 1-0 via Danny Hingstman die een diepe bal van Ferdi Hidding beheerst afrondde. Tien minuten later ging Valthermond-verdediger Stephan de Vries gruwelijk in de fout door over de bal te maaien. Himen Mohammad kreeg daardoor de vrije doorgang richting doelman Erwin Timmer en faalde niet: 2-0. Die twee tegentreffers voor de formatie van Harris Huizingh waren misschien wel het gevolg van het vroege uitvallen van Theo Gennissen, normaal gesproken toch de regisseur op het middenveld van Valthermond. Hij werd al binnen tien minuten vervangen voor Jesper de Graaf. Ook de derde grote kans was voor de thuisclub, maar het schot van de prima spelende spits Niels Stoffers ging voorlangs.Na rust beet Valthermond wat meer van zich af en kwam het ook vaker voor de goal van de thuisclub. Rick Schlimbach was het dichtst bij succes, maar zijn schot van afstand werd moeizaam gekeerd door Rolder Boys-doelman Arne Wilpshaar. De thuisclub kreeg veel ruimte in de omschakeling, maar was slordig in de afronding. Met name Lars Huineken liet grote kansen op de derde treffer onbenut. In de 88e minuut leek hij dan toch zijn treffer te maken, maar deze werd dus ten onrechte afgekeurd.Het blijft ontzettend spannend in deze 2e klasse L. FC Assen, dat verloor bij GVAV Rapiditas, is nog wel koploper met 37 punten uit 20 duels. Rolder Boys staat 2e, met 36 uit 19. Derder is Valthermond, met 35 uit 19, Germanicus heeft 35 uit 20 en de beste papieren zijn voor Raptim, dat vijfde staat, met 32 uit 17.