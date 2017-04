Hendri Venema (sv Twedo) na hartstilstand weer op trainingsveld

VOETBAL - Exact drie maanden na zijn hartstilstand deed sv Twedo-speler Hendri Veneman voor het eerst weer zijn voetbalschoenen aan. Afgelopen vrijdag maakte de speler zijn eerste meters. "Het gaat allemaal goed. Ik mag niet klagen. Heb de eerste rondjes om het trainingsveld weer gemaakt."

Venema werd tijdens de voorronde van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi getroffen door een hartstilstand en werd na een succesvolle reanimatie een dag in coma gehouden.Uit een latere scan in het Medisch Spectrum Enschede bleek dat er een vernauwing zat in zijn kransslagader, waardoor een bypass-operatie noodzakelijk was.De operatie verliep daarna succesvol en inmiddels werkt Venema dus aan zijn herstel. Hoewel hij vrijdagavond voor het eerst weer wat meters maakte op het veld van zijn club, gaat hij er niet vanuit dat hij dit seizoen nog zijn rentree zal maken in een wedstrijd. "Nee, daar ga ik niet vanuit. Ik hoop dat ik volgend seizoen vanaf de voorbereiding wel weer volledig met de groep kan meetrainen."