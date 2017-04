Janneke Ensing sprint naar negende plaats in Ronde van Vlaanderen

Janneke Ensing in de kleuren van Alé Cippollini (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing (30) uit Gieten is als negende gefinisht in de Ronde van Vlaanderen. Met hulp van Ellen van Dijk wist ze samen met dertien andere vrouwen in de finale de sprong naar de kopgroep te maken.

Die kopgroep ontstond 25 kilometer voor de streep. Op de Kruisberg reed Anna van der Breggen weg. Zij kreeg landgenote Annemiek van Vleuten mee. Samen met de Italiaanse Elisa Longo Borhini en de Poolse Kasia Nieuwiadoma reden de vier vrouwen weg bij de rest, maar een kilometer voor de streep werden ze dus ingerekend door veertien achtervolgsters.



De sprint werd gewonnen door de Amerikaanse Coryn Rivera. Gracie Elvin werd tweede voor onze landgenote Chantal Blaak.

Door: Karin Mulder