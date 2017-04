GOMOS bijna eerste kampioen van Drenthe

VOETBAL - Derdeklasser GOMOS uit Norg kan volgende week de eerste Drentse amateurvoetbalkampioen worden. De ploeg van trainer Wim Bakering moet dan thuis winnen van nummer 3 ASVB en de nummer 2 in de stand van de 3e klasse B, moet punten verspelen in het thuisduel tegen Annen.

Nieuw Buinen ziet titelkansen slinken in Leeuwarden

GOMOS, de enige Drentse club die dit seizoen nog zonder nederlaag is, won vanmiddag met 0-1 bij Veendam 1894 door een treffer van Jan-Harm Siegers.ASVB kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen FC Lewenborg. Muntendam leek op bezoek bij Actief te gaan verliezen, maar maakte in de laatste minuut alsnog de gelijkmaker (1-1). GOMOS speelt komende zondag thuis tegen ASVB. De wedstrijd op Sportpark Schapendrift in Norg begint om 14:00 uur. TV Drenthes' Onze Club is hierbij aanwezig.