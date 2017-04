Brand bij restaurant Isola Bella in Assen

Bij het Italiaanse restaurant op de Markt brak brand uit (foto: Van Oost Media) De brand brak uit in de keuken (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Bij het Italiaanse restaurant Isola Bella op de Markt in Assen is vanavond brand uitgebroken.

De brand begon in de keuken, waar het vuur doorsloeg in de afzuigkap. Het personeel heeft in eerste instantie de brand geblust, de brandweer kwam het al snel overnemen.



Hoe de brand precies kon beginnen is onduidelijk, ook de schade is nog onbekend. De brandweer doet onderzoek.