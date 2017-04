Helden Hurry Up terug in Zwartemeer

HANDBAL - De handbalheren van Hurry Up uit Zwartemeer werden vanavond groots onthaald bij de eigen sporthal De Eendracht, waar honderden supporters hun helden opwachtten. Hurry Up schreef gisteren geschiedenis door als eerste Nederlands club door te dringen tot de halve finale van de Europacup.

Hurry Up schrijft geschiedenis in Slowakije

Nadat vorige week de thuiswedstrijd tegen HKM Sala met 28-24 werd gewonnen, was de ploeg van trainer Martin Vlijm ook in Slowakije beter: 38-32.In de halve finale is Sporting CP uit Portugal de volgende tegenstander. Hurry-Up begint in het weekend van 22 en 23 april met een thuiswedstrijd.Hurry Up heeft zich door het resultaat in Slowakije verzekerd van drie halve finales. Die in de strijd om de landelijke beker en de landstitel waren eerder al zeker.