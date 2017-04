Jeep gaat in vlammen op in Veenoord

De oorzaak van de brand is niet duidelijk (foto: Persbureau Meter)

VEENOORD - In Veenoord is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Het duurde even voordat de brandweer het vuur onder controle had.

De auto - een jeep - stond geparkeerd vlak naast een huis aan de Nieuweweg. Omdat er de angst was dat het vuur zou overslaan, moesten de bewoners hun huis uit.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.