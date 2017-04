Auto vernield in Emmen

De politie zette een foto van de vernielingen op Facebook (foto: Politie Zuidoost-Drenthe / Facebook)

EMMEN - In Emmen is gisteren een auto vernield. Op foto's die de politie op Facebook heeft gezet, is te zien dat de achterruit kapot is geslagen.





De auto stond op de parkeerplaats van Verslavingszorg Noord-Nederland en het Centrum Jeugd en Gezin. Wie de vernielingen heeft gepleegd, is niet bekend. De politie hoopt dat mensen die meer weten, zich melden.Het incident is volgens de politie gebeurd tussen 14.30 uur en 21.00 uur.