Acties dreigen bij het distributiecentrum van Jumbo in Beilen

Het Jumbo-distributiecentrum in Beilen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BEILEN - Het is een spannende dag voor de medewerkers van het Jumbo distributiecentrum in Beilen. Om 18.00 uur vanavond loopt een ultimatum af, dat vakbond FNV en medewerkers hebben gesteld. Als Jumbo voor die tijd nog niet met de vakbonden om tafel wil om over een nieuwe cao te onderhandelen, dan komen er mogelijk acties.

"De gesprekken gingen de afgelopen tijd moeizaam. We probeerden te onderhandelen en tot goede afspraken komen, maar Jumbo wil niet met ons onderhandelen", vertelt Debbie van Leiden van vakbond FNV.



De huidige cao liep 31 maart af. Afgelopen zaterdag had er dus een nieuwe cao moeten liggen, maar dat is niet gelukt.



Eisen

FNV wil onder meer dat oudere medewerkers wat korter kunnen werken en jongere medewerkers juist wat langer. Bovendien moeten er meer banen worden gecreëerd, zodat de werkdruk van werknemers met een vast dienstverband omlaag gaat. Ook eist de FNV namens de medewerkers een salarisverhoging van 2,5 procent.



Acties

"Jumbo wil eerst dat we de looneisen verlagen, voordat ze verder wil onderhandelen", vertelt Van Leiden. "Als ze voor 18.00 uur geen contact opnemen, dan gaan we met de kaderleden in gesprek om acties voor te bereiden. Als eventuele acties langer gaan duren, dan ben ik bang dat het winkelend publiek daar ook wat van gaat merken. Dan raken de schappen toch leeg."